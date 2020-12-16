ЕК включила "ВКонтакте" и Telegram в список сайтов с пиратским контентом

Реестр "наблюдения за контрафактом и пиратством", который Еврокомиссия ведет с 2018 года, пополнился двумя созданными в России платформами.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Европейская комиссия обновила список зарубежных порталов с пиратским контентом. В этом году в него попали мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте".

"Список наблюдения за контрафактом и пиратством" в Европе начали вести в 2018 году. Сайты, попадающие в него, подразделяют на четыре основные категории:

- поставщики онлайн-услуг, облегчающие доступ к контенту, защищенному авторскими правами;

- платформы электронной коммерции;

- интернет-аптеки;

- физические торговые площадки.

С 2020 года в документ добавили еще одну категорию – социальные сети, куда и были включены российские Telegram и "ВКонтакте", передает РИА Новости.

Составляется список на основе сведений, полученных от правообладателей, которые отправляют в ведение ЕК свои жалобы и сообщения о проблемных сайтах и сервисах.

"Заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В документе, опубликованном ЕК, уточняется, что любой пользователь "ВКонтакте" может получить несанкционированный доступ к книгам, фильмам и телешоу, используя встроенные видеопроигрыватели и функцию поиска.

Telegram же был включен в этот перечень, так как порой не оказывает достаточных ответных действий на сообщения о нарушениях.

Также подчеркивается, что попадание в список призвано подтолкнуть компании к усилению борьбы с нарушением прав интеллектуальной собственности, а сам реестр является информативным и не несет юридической силы.

И Telegram, и "ВКонтакте" в свою очередь возразили против включения их в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством".

Согласно официальным утверждениям представителей мессенджера, в Telegram нет вредоносного контента, а при обнаружении его удаляют в течение 24 часов.

Представители "ВКонтакте" также заявили, что активно борются с пиратством. В частности, правообладатель может пожаловаться на нарушение авторских прав через специальную электронную форму.

"Мы обеспечиваем защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков и постоянно ее совершенствуем по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации. Мы также напрямую сотрудничаем с крупнейшими кинокомпаниями и телеканалами", – говорится в заявлении соцсети.

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