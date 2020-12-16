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Ил-114-300.

Видео — первый полет нового пассажирского Ил-114-300

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201216/32913719/video--pervyy-polet-novogo-passazhirskogo-il-114-300.html

Лайнер предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке, он может использовать короткие взлетно-посадочные полосы.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Шестнадцатого декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300", — говорится в сообщении.

Ранее Ил-114-300 выполнил в Жуковском в рамках подготовки к летным испытаниям несколько скоростных пробежек по взлетно-посадочной полосе ЛИИ им. Громова, в том числе с подъёмом передней стойки шасси.

Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров.

Одна из важных особенностей нового самолета - он может использовать короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы, ледовые полосы в Арктике. Также Ил-114-300 смогут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением.

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