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Париж.

Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое число женщин-руководителей

© AFP 2020 / Joel Saget
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201216/32917884/meriyu-paris-oshtrafovali-za-slishkom-bolshoe-chislo-zhenschin-rukovoditeley.html

Городские власти французской столицы должны будут выплатить крупную сумму за то, что в городскую администрацию было назначено значительно больше дам, чем мужчин.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что суд обязал власти города заплатить штраф в 90 тысяч евро за то, что на руководящие посты в ведомстве в 2018 году было назначено почти в два раза больше женщин, чем мужчин.

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© AFP 2020 / John Macdougall
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Несмотря на то, что произошло это два года назад, нарушение было выявлено лишь недавно в ходе аудита Министерства государственной службы Франции. Выяснилось, что в указанный период на работу в городскую администрацию были приняты 11 дам и только пять мужчин, то есть женщины составляют здесь 69%, пишет РИА Новости.

Возмущенная присуждением штрафа мэр пообещала, что вместе с помощниками, управляющими и другими женщинами-чиновниками лично отнесет чек на 90 тысяч евро в Министерство государственной службы.

"Этот штраф, очевидно, абсурден. Кроме того, он несправедлив, неразумен и опасен. Да, мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции все еще очень большое", — подчеркнула Идальго.

При принятии решения французский суд руководствовался положением от 2013 года, согласно которому представители одного пола не могут занимать более 60% руководящих должностей.

Примечательно, что назначения, произведенные в 2018 году, в целом никак не повлияли на гендерный паритет в парижской мэрии. Женщины по-прежнему занимают в городской администрации лишь 47% руководящих постов, а их зарплата на 6% меньше, чем у коллег-мужчин.

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