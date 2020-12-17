КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Мэр Харькова Геннадий Кернес умер. Об этом сообщил в четверг бизнесмен и его друг Павел Фукс, отметив, что последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов, пишет РИА Новости.
Ранее Фукс заявлял, что состояние Кернеса ухудшилось, у него полностью отказала вторая почка.
"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", – написал Фукс в Telegram-канале.
До этого, в середине сентября, директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Фукс 17 сентября заявил, что Кернеса привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он был в сознании. Второго октября Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19. С момента госпитализации мэр не появлялся на публике.
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