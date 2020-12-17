В сентябре у Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус. Он был отправлен на лечение в Берлин, позже сдал отрицательный тест на наличие инфекции.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Мэр Харькова Геннадий Кернес умер. Об этом сообщил в четверг бизнесмен и его друг Павел Фукс, отметив, что последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов, пишет РИА Новости.

Ранее Фукс заявлял, что состояние Кернеса ухудшилось, у него полностью отказала вторая почка.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", – написал Фукс в Telegram-канале.

Кернес побеждал на выборах мэра Харькова в 2010 и 2015 годах. В апреле 2014 года на него было совершено покушение. После ранения лечился в Израиле, прошел курс реабилитации, вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности градоначальника. Из-за полученных травм передвигался в инвалидной коляске. До 2014 года Кернес был членом "Партии регионов", в 2015-м стал членом партии "Возрождение", от которой выдвинул свою кандидатуру в мэры Харькова, участвовал в парламентских выборах 2019 года от "Оппозиционного блока", но партия не преодолела проходной барьер. Кернес был переизбран мэром города третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября.

До этого, в середине сентября, директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Фукс 17 сентября заявил, что Кернеса привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он был в сознании. Второго октября Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19. С момента госпитализации мэр не появлялся на публике.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova