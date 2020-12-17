В Нагорном Карабахе полностью восстановлено электроснабжение

Минобороны России заявило о том, что возобновлена бесперебойная подача электроэнергии в 24 населенных пункта с населением более 12 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Российские миротворческие силы продолжают помогать восстановлению инфраструктуры Нагорного Карабаха.

По заявлению Минобороны России, на сегодняшний день полностью восстановлена система электроснабжения в регионе, сообщает РИА Новости.

"Были проведены ремонтные работы на 18 километрах линий электропередачи и 50 опорах. Возобновлена бесперебойная подача электроэнергии в 24 населенных пункта с общим количеством жителей более 12 тысяч человек", — говорится в сообщении ведомства.

Продолжается также и гуманитарная миссия миротворческих сил. Им удалось доставить гуманитарные наборы с продуктами питания и предметами первой необходимости в Аскиринский район для нескольких сотен семей.

"Специалисты медицинских отрядов Минобороны России в Степанакерте и Мардакерте продолжают оказание медицинской помощи населению... Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 558 гражданам, в том числе 67 детям", — добавляется в сообщении.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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