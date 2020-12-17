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Эммануэль Макрон

У президента Франции выявлен коронавирус

© AP Photo / John Thys
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (134)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201217/32925326/prezident-france-zarazilsya-koronavirusom.html

Французский президент Эммануэль Макрон заразился коронавирусом, сообщает управление Елисейского дворца.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Медики диагноститровали COVID-19 у президента Франции на основе ПЦР-теста, проводимого при появлении первых симптомов заболевания.

"У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19", – говорится в коммюнике Елисейского дворца.

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© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", – отмечается в заявлении.

СМИ сообщают, что премьер-министр Франции Жан Кастекс также уходит на самоизоляцию.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, Франция находится на пятом месте в мире по количеству выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. К четвергу число подтвержденных случаев коронавируса в стране превысило 2 миллиона 465 тысяч.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (134)

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