У президента Франции выявлен коронавирус

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Медики диагноститровали COVID-19 у президента Франции на основе ПЦР-теста, проводимого при появлении первых симптомов заболевания.

"У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19", – говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", – отмечается в заявлении.

СМИ сообщают, что премьер-министр Франции Жан Кастекс также уходит на самоизоляцию.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, Франция находится на пятом месте в мире по количеству выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. К четвергу число подтвержденных случаев коронавируса в стране превысило 2 миллиона 465 тысяч.

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