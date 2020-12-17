Путин: российская вакцина от коронавируса безопасная и эффективная

Президент России подчеркнул, что иностранные коллеги выразили готовность к сотрудничеству, в частности, AstraZeneca готова работать с российскими специалистами, сейчас подписывают соглашения.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса нового типа безопасная и эффективная, уровень защиты при вакцинации достигает 97%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, которую Sputnik Молдова транслирует в прямом эфире.

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"Мы начали производить отечественные препараты в нужном количестве. И, наконец, вакцинация, Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину научного центра Гамалеи и новосибирского центра "Вектор"... У нас хорошая вакцина, я много раз об этом говорил, и безопасная, и эффективная, и действующая вакцина. Под 97% уровень защиты, нет ни одного серьезного случая побочных явлений", - сказал президент РФ.

Путин также подчеркнул, что "иностранные коллеги повернулись к России лицом и готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается".

"Англо-шведская компания AstraZeneca готова с нами работать, сейчас подписывают соглашения. Это очень хорошо, меня радует, когда специалисты на таком высоком уровне, а это крупная компания с мировым именем, объединяют усилия с российскими партнерами. Уверен, что результат будет очень хороший не только для наших граждан, но и для всего мира", - заявил российский лидер.

Кроме того, президент РФ указал на важность вакцинации от COVID-19, сам глава российского государства пока не делал прививку, но планирует сделать ее в будущем.

"Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне, и для таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - сказал Путин.

Также он обратил внимание на то, что РФ входит в тройку мировых лидеров по тестированию на коронавирус, а, по мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, - массовое тестирование.

В целом, как заявил президент РФ, система здравоохранения в России адекватно отреагировала на возникшие угрозы.

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами препарата являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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