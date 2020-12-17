Путин прокомментировал возможность открытия границ России

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Как только врачи позволят, границы сразу будут открыты, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, которую Sputnik Молдова транслирует в прямом эфире.
"Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом около 85%, а в Петербурге больше. С этим связаны (ред. - меры), связано с необходимостью защиты жизни и здоровья петербуржцев. Как только врачи позволят, так сразу границы и будут открыты. А в целом очень хотелось бы, чтобы граждане Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства и приезжали бы в Петербург", – сказал Путин.
При этом Путин подчеркнул, что одна из пострадавших отраслей промышленности – авиаперевозки.
"В этом смысле очень важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям летать за границу. Как только это станет возможным, мы это сделаем", – заявил Путин.
Из-за пандемии COVID-19 РФ с марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев – из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. С августа РФ начала возобновлять авиасообщение с другими странами. Сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
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