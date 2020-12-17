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Таможня: въезд запрещен.

Румыния обновила список стран "красной зоны" — в нем есть и Молдова

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (136)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201217/32932750/rumyniya-obnovila-spisok-stran-krasnoj-zony-v-nem-est-i-moldova.html

В новом перечне, опубликованном в Бухаресте Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям, 37 государств мира.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Румыния обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском по коронавирусу. Молдова попала в перечень государств "красной зоны". Решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. 

В этих условиях граждане Молдовы, планирующие поездку в Румынию, теперь будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин. 

"Молдова входит в число соответствующих стран (с высоким эпидемиологическим риском), что означает, что граждане нашей страны, имеющие право на въезд в Румынию, должны уйти на самоизоляцию на въезде в эту страну", — говорится в пресс-релизе посольства молдавского государства в Румынии.

В то же время в список "красной зоны" попали США, Швеция, Венгрия, Болгария, Португалия. 

Как отмечено в решении, посещение Румынии, въезд в которую закрыт для иностранцев, разрешается некоторым категориям граждан.

В число исключений из правил внесены те, у кого есть родственники в стране, вид на жительство либо же они едут на учебу или по работе.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (136)

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Теги:
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