Более миллиона гривен: цена за промах в кораблевождении "на глазах у НАТО"

Капитану украинского судна, севшего на мель во время совместных военных учений трехлетней давности, грозят крупные денежные санкции.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. В Одесской области состоится суд над командиром артиллерийского катера "Скадовск", допустившего ошибку во время учений, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

Как пишет УНИАН, во время совместных с НАТО военных учений "Си Бриз-2017" командир боевого судна в ходе совершения маневров на реке Дунай не оценил обстановку и корабль сел на мель.

Теперь офицера обвиняют в нарушении правил кораблевождения и небрежном отношении к военной службе.

Украинские военные оценивают нанесенный командиром ущерб на сумму один миллион 350 тысяч гривен (три с половиной миллиона рублей), эту сумму планируют взыскивать с обвиняемого.

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