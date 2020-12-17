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Учения Sea Breeze. Архивное фото.

Более миллиона гривен: цена за промах в кораблевождении "на глазах у НАТО"

© Sputnik / Taras Litvinenko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201217/32933127/bolee-milliona-griven-tsena-za-oshibku-korablevozhdeniya-na-glazakh-u-nato.html

Капитану украинского судна, севшего на мель во время совместных военных учений трехлетней давности, грозят крупные денежные санкции.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. В Одесской области состоится суд над командиром артиллерийского катера "Скадовск", допустившего ошибку во время учений, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
© Sputnik / Денис Петров
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Как пишет УНИАН, во время совместных с НАТО военных учений "Си Бриз-2017" командир боевого судна в ходе совершения маневров на реке Дунай не оценил обстановку и корабль сел на мель.

Теперь офицера обвиняют в нарушении правил кораблевождения и небрежном отношении к военной службе.

Украинские военные оценивают нанесенный командиром ущерб на сумму один миллион 350 тысяч гривен (три с половиной миллиона рублей), эту сумму планируют взыскивать с обвиняемого.

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