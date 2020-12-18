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Ребенок у витрины магазина в Праге, Чехия

Комендантский час в Чехии: закрыты рестораны и гостиницы

© REUTERS / David W Cerny
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (139)
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Решение правительство Чешской Республики приняло в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. В Чехии с пятницы закрываются заведения общепита, гостиницы, спорткомплексы и другие общественные центры, с 23.00 до 05.00 запрещено выходить из дома. Решение приняло правительство республики в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Кроме того, кабмин попросил депутатов парламента продлить режим ЧС до 22 января 2021 года, пишет РИА Новости.

Во второй половине ноября ситуация в стране немного улучшилась, и правительство смягчило многие противоэпидемические меры. Однако в начале декабря число зараженных коронавирусом за сутки снова начало резко расти. Количество умерших от COVID-19 превысило 10 тысяч человек, так что кабмин пошел на ужесточение мер.

В период с 23.00 до 05.00 запрещен выход из дома за исключением необходимых случаев. Не разрешается собираться группами более чем из 6 человек как в помещениях, так и на улице. Запрещено употребление спиртных напитков в общественных местах.

Монашка на пустой Староместской площади в Праге, Чехия.
© AP Photo / Petr David Josek
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Закрыты рестораны, бары, кафе и другие заведения общепита. Разрешается продажа еды и напитков до 23.00 через окно, но без разлива алкоголя для употребления на улице. Не работают гостиницы и пенсионы, а также музеи, галереи, зоопарки. Бассейны и фитнес-центры закрыты. Разрешена работа горнолыжных центров, но без ночлега на них. На свадьбы и похороны могут собираться не более 20 человек.  

Сохраняется работа всех магазинов с условием одновременного нахождения в них посетителей из расчета не более чем один человек на 15 квадратных метров торговой площади. При соблюдении этих же условий продолжают работать парикмахерские и косметические салоны.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил прессе, что  всем пострадавшим от данных запретительных мер предпринимателям власти выплатят 100%-ную финансовую компенсацию.

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Со среды в Чехии проходит всеобщее бесплатное и добровольное тестирование антигенными экспресс-тестами на наличие COVID-19, которое продлится в течение месяца, причем каждый желающий может за это время протестироваться 5 раз. Кроме того, по словам главы минздрава Яна Блатны, в январе 2021 года намечено начать вакцинацию населения. В первом квартале, по словам министра, предполагается сделать прививки 1,1 миллиона граждан республики.  

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (139)

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