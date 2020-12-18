Казахстан планирует экспортировать вакцину от COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что страна разрабатывает и собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Токаев заявил в ходе саммита глав государств СНГ, что в ближайшие дни Казахстан совместно с Россией начнет производство вакцины от COVID-19, часть которой пойдет также на экспорт.

"Казахстан тоже разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования. Буквально на следующей неделе мы запустим совместное с Россией производство вакцин (как российский, так и казахстанской), в том числе на экспорт", — сказал Токаев.

В середине июня премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности в Кордайском районе Жамбылской области. Планировалось, что строительные работы будут закончены до конца года.

Кроме этого, пресс-служба президента Казахстана сообщала, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартует в Казахстане с 22 декабря.

Заседание Совета глав стран Содружества Независимых Государств проходит под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova