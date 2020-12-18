РФ предлагает странам СНГ совместно производить вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин отметил важность взаимодействия государств СНГ в контексте борьбы с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Подготовка совместного плана действий стран СНГ по противоэпидемиологическим мероприятиям завершена. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече глав государств Содружества.

"Завершается подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемиологические мероприятия", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул важность того, что с самого начала страны СНГ исходили из необходимости коллективных подходов в борьбе с эпидемией. Так, была налажена координация между санитарными службами.

Кроме того, на заседании совета лидеров стран СНГ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает государствам-участникам вместе заняться производством вакцин от коронавируса, передает РИА Новости.

"Предлагаем также вместе заняться организацией и производством (вакцины от COVID-19 - ред.). Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней", - заявил президент России.

Он подчеркнул важность этого процесса для населения стран Содружества, упомянув наличие тесных контактов между государствами СНГ в экономической и гуманитарной областях.

"Через границы передвигаются сотни тысяч, миллионы наших граждан друг к другу", - добавил Владимир Путин.

Заседание Совета глав стран Содружества Независимых Государств проходит под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции.

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