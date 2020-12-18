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Президент РФ В. Путин участвует в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ

РФ предлагает странам СНГ совместно производить вакцины от COVID-19

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (142)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201218/32939702/russia-predlagaet-stranam-sng-sovmestno-proizvodit-vaktsiny-ot-covid-19.html

Президент России Владимир Путин отметил важность взаимодействия государств СНГ в контексте борьбы с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Подготовка совместного плана действий стран СНГ по противоэпидемиологическим мероприятиям завершена. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече глав государств Содружества.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Путин: российская вакцина от коронавируса безопасная и эффективная

"Завершается подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемиологические мероприятия", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул важность того, что с самого начала страны СНГ исходили из необходимости коллективных подходов в борьбе с эпидемией. Так, была налажена координация между санитарными службами.

Кроме того, на заседании совета лидеров стран СНГ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает государствам-участникам вместе заняться производством вакцин от коронавируса, передает РИА Новости.

"Предлагаем также вместе заняться организацией и производством (вакцины от COVID-19 - ред.). Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней", - заявил президент России. 

Он подчеркнул важность этого процесса для населения стран Содружества, упомянув наличие тесных контактов  между государствами СНГ в экономической и гуманитарной областях.

"Через границы передвигаются сотни тысяч, миллионы наших граждан друг к другу", - добавил Владимир Путин.

Заседание Совета глав стран Содружества Независимых Государств проходит под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (142)

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