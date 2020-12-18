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Президент РФ В. Путин принял участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ

Российский лидер призвал СНГ солидарно защищать правду о Великой Отечественной

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik Молдова
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Участники онлайн-заседания Совета глав государств СНГ рассмотрели в том числе вопросы сохранения исторической памяти.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. К солидарным действиям в защите правды о Великой Отечественной войне призвал страны СНГ президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. Заявления прозвучали на заседании Совета глав государств Содружества.

"Признательны партнерам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданий нацизму в любых его проявлениях. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от агрессии", - сказал российский лидер.

Трансляция большой пресс-конференции президента РФ В. Путина.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Путин: как не допустить переписывания истории
Он подчеркнул, что "великая Победа не только принесла мир, но и позволила заложить прочный фундамент современного миропорядка". 

Тему переписывания истории президент России затронул и в ходе большой пресс-конференции 17 декабря. Он напомнил, что Генеральная ассамблея ООН приняла решение, осуждающее героизацию нацизма.

"Мы гордимся своей страной и ее историей. И будем делать все для того, чтобы эта гордость шла вместе с нами по жизни и была передана нашим детям", - подчеркнул президент РФ.

Заседание Совета глав государств СНГ прошло под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции.

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