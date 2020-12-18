Россия передала странам СНГ более миллиона тестов на коронавирус

Российский лидер рассказал о том, какую поддержку оказала Москва партнерам в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Около 1,3 миллиона тест-систем для выявления COVID-19 были переданы Россией странам СНГ, сообщил президент России Владимир Путин на саммите глав государств СНГ, прошедшем 18 декабря по видеосвязи.

"Это, хочу отметить, более 52% всего содействия, предоставленного Россией за рубежом", — сообщил глава РФ.

Он также подчеркнул, что Россия "оказывала и будет оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнерам по Содружеству, которые в этом заинтересованы".

Путин напомнил, что во многие государства СНГ, в том числе в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Молдавию и Узбекистан, были направлены российские миссии врачей и эпидемиологов, которые смогли оказать практическую помощь в профилактике, диагностике и лечении COVID-19.

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