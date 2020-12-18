Президент Франции проинформировал соотечественников о своем самочувствии — видео

В четверг утром Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Французский лидер самоизолировался на неделю и продолжает работать дистанционно.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусом, опубликовал в Twitter видео, где заверил, что чувствует себя хорошо, но есть усталость и головная боль.

В четверг утром Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Французский лидер самоизолировался на неделю и продолжает работать дистанционно. Макрон проходит самоизоляцию в резиденции Lanterne в Версале.

"Я хочу вас успокоить, у меня все хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера, то есть усталость и головная боль… Я буду давать вам отчет о течении этой болезни", - говорит президент Франции на записанном им видео.

​Он поблагодарил всех за сообщения со словами поддержки, симпатии и солидарности.

Макрон сообщил, что продолжает управлять текущими делами на связи с премьер-министром страны и правительством. "Активность немного замедлилась из-за вируса. Но я продолжаю заниматься приоритетными досье - это эпидемия и управления ею в нашей стране или, например, досье по Brexit", — рассказал французский лидер.

Он призвал всех продолжать соблюдать меры предосторожности. "Вчера у меня был положительный результат теста (на COVID-19), что говорит о том, что вирус действительно может затронуть всех. Я очень защищен, я очень осторожен, я соблюдаю барьерные меры и дистанцию… И несмотря на это, я заразился этим вирусом, возможно, из-за какой-то оплошности, а также невезения", — отметил французский президент.

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