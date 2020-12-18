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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото.

Президент Франции проинформировал соотечественников о своем самочувствии — видео

Sputnik
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (149)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201218/32950571/prezident-france-proinformiroval-sootechestvennikov-o-svoem-samochuvstvii--video.html

В четверг утром Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Французский лидер самоизолировался на неделю и продолжает работать дистанционно.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусом, опубликовал в Twitter видео, где заверил, что чувствует себя хорошо, но есть усталость и головная боль.

Эммануэль Макрон
© AP Photo / John Thys
Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

В четверг утром Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Французский лидер самоизолировался на неделю и продолжает работать дистанционно. Макрон проходит самоизоляцию в резиденции Lanterne в Версале.

"Я хочу вас успокоить, у меня все хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера, то есть усталость и головная боль… Я буду давать вам отчет о течении этой болезни", - говорит президент Франции на записанном им видео.

​Он поблагодарил всех за сообщения со словами поддержки, симпатии и солидарности.
Вид сверху на площадь Согласия и здание Национального собрания в Париже, Франция
© AFP 2020 / Joel Saget
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Макрон сообщил, что продолжает управлять текущими делами на связи с премьер-министром страны и правительством. "Активность немного замедлилась из-за вируса. Но я продолжаю заниматься приоритетными досье - это эпидемия и управления ею в нашей стране или, например, досье по Brexit", — рассказал французский лидер.

Он призвал всех продолжать соблюдать меры предосторожности. "Вчера у меня был положительный результат теста (на COVID-19), что говорит о том, что вирус действительно может затронуть всех. Я очень защищен, я очень осторожен, я соблюдаю барьерные меры и дистанцию… И несмотря на это, я заразился этим вирусом, возможно, из-за какой-то оплошности, а также невезения", — отметил французский президент.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (149)

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