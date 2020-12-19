Пока вы спали: США на коленях, наручники в роли бронежилета, нашествие рукокрылых

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КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Ситуация с коронавирусом в США, чудесное спасение российского полицейского от бандитской пули и колония летучих мышей в кишиневской квартире — три темы обзора ночных новостей.

Бессилие самой богатой и могущественной страны

Соединенные Штаты оказались парализованы перед величайшим эпидемиологическим кризисом в истории страны, пишет NBC News. Страна стремительно приближается к мрачной вехе: 300 тысяч смертей из более чем 15 миллионов подтвержденных случаев заражений. Надежды американцев на то, что страна бросит на борьбу с инфекцией все свои огромные финансовые и интеллектуальные возможности, а также технологическую мощь, не оправдались.

"Последние данные жуткие, линии на графике откровенно пугают. В первые два дня декабря в США новых смертей от COVID-19 (5157), зарегистрировано больше, чем за весь март. Весной вирус свирепствовал главным образом на северо-востоке страны, особенно в Нью-Йорке, теперь же смертность растет повсюду", — отмечается в публикации.

Вспышка инфекции выявила целый спектр системных проблем: больницы недополучают финансирование, инфраструктура в сельской местности и бедных районах разваливается, необходимую экономическую помощь тормозит законодательство, у многих американцев нет даже медицинской страховки, общество раздирает "культурная война" и "межплеменная вражда", перечисляет автор.

99% of Americans live within 50 miles of a pharmacy that is expected to carry the Covid-19 vaccine, a figure that drops to 80% within 5 miles and 34% within a mile. https://t.co/OgwAbergqJ pic.twitter.com/AT7uMnspNJ — NBC News (@NBCNews) December 11, 2020

​Самый болезненный удар COVID-19 нанес по цветным общинам, обнажив проблемы системного расизма и экономического неравенства в США. Сопутствующие заболевания, распространенные среди черных американцев, — гипертония и диабет — усугубляют положение этой категории населения.

Несмотря на планирующуюся вакцинацию, ее совокупный эффект на здоровье людей скажется не раньше 2021 года. Эксперты предупреждают, что в ближайшие недели и месяцы США ждут "новые смерти и отчаяние, переполненные больницы и очереди на бирже труда".

Институт показателей и оценки здоровья, независимый центр глобальных исследований при Вашингтонском университете прогнозирует, что к 1 марта число погибших от коронавирусной инфекции в США составит более 460 тысяч человек.

Эксперты не исключают, что похолодание и низкая влажность воздуха приведут к 250—300 тысячам новых случаев заражения в день в Соединенных Штатах.

Чтобы избежать самых ужасных сценариев в начале 2021 года, эпидемиологи просят американцев четко соблюдать меры предосторожности: носить маски, держаться на расстоянии от больших скоплений людей, свести контакты к минимуму и не ездить за пределы штата, в котором они проживают.

Спасительный "браслет"

Об удивительном случае рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Мужчина открыл огонь по полицейским, пуля попала в наручники на груди сотрудника полиции, застряв среди звеньев", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, полицейские приехали в подмосковный Егорьевск из Камчатского края для опроса мужчины по делу, связанному с наркотиками.

Собеседник агентства добавил, что злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

Непрошеные гости

Более 240 летучих мышей нашли пристанище на балконе одной из квартир кишиневского сектора Буюканы.

Встревоженные жильцы обратились в компанию по истреблению грызунов и насекомых.

Прибывшие специалисты извлекли впавших в спячку животных и стали перед проблемой, что с ними делать дальше.

После многочисленных обращений на их просьбу откликнулись работники Института зоологии Академии наук. Но предоставленное там убежище летучим мышам пришлось не по вкусу, и они в итоге его покинули, пишет Jurnal.md.

Где сейчас находится колония животных и выжила ли она в условиях зимы — неизвестно.

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