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Пуск крылатой ракеты Оникс. Архивное фото.

Цель поражена: АПЛ "Казань" успешно выполнила боевой запуск ракеты "Оникс"

Министерство обороны РФ
Общество
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Sputnik Молдова
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Стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Новейшая атомная подводная лодка "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северный флот.

"Головной корабль проекта "Ясень-М" – атомный подводный ракетный крейсер "Казань" – успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена", – говорится в сообщении.

Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий - архивное фото
© Photo : Press-service of JSC "PO "Sevmas"
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Отмечается, что охраной водного района и обеспечением стрельб занимались корабли и суда Беломорской военно-морской базы Севфлота.

На новый этап государственных испытаний "Казань" вышла в конце прошлой недели со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.

В ноябре АПЛ "Казань" успешно выполнила две испытательных стрельбы – по береговой цели крылатой ракетой "Калибр" и крылатой ракетой "Оникс" по морской цели.

"В полигонах боевой подготовки Северного флота крейсер "Казань" продолжает проведение ряда испытаний корабельных систем, агрегатов, комплексов корабельного вооружения, основных систем и механизмов корабля. После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России", – подчеркивается в сообщении.

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