Экс-солистка "Ленинграда": Шнуров уподобляется тем, кого высмеивал в песнях

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Пустой тратой времени назвала бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс обращение Сергея Шнурова к президенту России Владимиру Путину.

В четверг на большой пресс-конференции певец спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.

"Жаль, наверное, что потратили время конференции на два откровенно глупых вопроса. Ни один из них не является ни острым, ни важным, ни социально полезным", — сказала она в комментарии "Подъему".

Артистка отметила, что Шнуров практически превратился в тех, о ком с сарказмом пел в своих песнях.

По ее мнению, музыканту стало сложно эксплуатировать образ бунтаря с "зубами за 15 миллионов".

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