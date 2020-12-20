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Коронавирус.

Пока вы спали: супер-ковид, страсти вокруг кибератаки, кокаин-Молдова-транзит

© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201220/32956940/poka-vy-spali-super-kovid-strasti-vokrug-kiberataki-kokain-dlya-moldovy.html

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КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Детали о сверхзаразном коронавирусе, сомнения властей США относительно авторов массивной хакерской атаки, задержанная на границе Молдовы крупная партия наркотиков — три темы сегодняшнего обзора ночных новостей.

Плюс две трети с лишним

Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон, трансляция его выступления велась в Twitter.

Вратарь московской футбольной команды Динамо Лев Яшин во время тренировки
© Sputnik / С. Соловьев
Мир за сутки: команда мечты, свет на улице и новый коронавирус

При этом глава британского правительства отметил, что пока нет данных, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

О том, что британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, который распространяется быстрее, ранее на этой неделе сообщил глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

В субботу главный врач Англии профессор Крис Уитти подтвердил, что новая мутация коронавируса распространяется "невероятно быстро" и требует от граждан еще более тщательного соблюдения мер предосторожности.

​В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.

Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.

Белый дом сомневается, чьих рук дело

Сотрудники президентской администрации были готовы опубликовать в пятницу заявление с официальным обвинением в адрес России о якобы ее причастности к масштабным кибератакам на ряд ведомств США, однако в последней момент получили указание не выпускать его, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США.

Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждают ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.

​Как сообщает агентство, остается неясным, получил ли Помпео сообщение до того, как выступил с обвинениями в адрес России в интервью. Сейчас, по сообщению агентства, официальные лица США пытаются привести к единой линии официальную версию о якобы причастности России.

Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя Минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало.

Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.

Кокаин на $12 миллионов: перехват на транзите

Крупная партия наркотиков была задержана на украинско-молдавской границе в пункте пропуска "Староказачье – Тудора".

Кокаин обнаружили в контейнере с фруктами из Эквадора, который прибыл через одесский морской порт "Южный". Правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки должна была стать одна из стран ЕС. Оперативники сопроводили груз и, когда выяснилось, что он должен пойти транзитом через территорию Молдовы, изъяли контрабанду.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, 54 кг кокаина в 46 брикетах были ​​спрятаны в вентиляционных люках контейнера.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов США.

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