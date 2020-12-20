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Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве.

ВОЗ — о новом штамме коронавируса: будем сообщать по мере поступления данных

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (154)
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Sputnik Молдова
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В организации подчеркнули, что тесно контактируют с британскими специалистами, которые делятся результатами анализа и текущих исследований.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании.

В организации подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном. Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований.

​"Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила ВОЗ в Twitter.

Коронавирус.
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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Ранее в Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.

В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также заявили власти Шотландии и Уэльса.

Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (154)

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