ВОЗ — о новом штамме коронавируса: будем сообщать по мере поступления данных

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании.
В организации подчеркнули, что тесно контактируют с Лондоном. Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований.
In the meantime, we continue to advise people to take all protective measures to prevent the spread of the #COVID19 virus and comply with national authorities' guidance. https://t.co/CTdAEJ8Pqn— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020
"Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", — сообщила ВОЗ в Twitter.
В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также заявили власти Шотландии и Уэльса.
Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.
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