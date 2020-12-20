Биоелки: некоторые немцы их покупают, другие ставят под сомнение само понятие

Украшенная яркими игрушками зеленая красавица — традиционный символ Рождества и Нового года в Германии, но новое экологическое мышление и модные веяния диктуют здесь свои правила.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Последний тренд — биоелки, которые грозят вытеснить с рынка популярные в прошлом елки в горшках, пишет РИА Новости.

Почти 28 миллионов живых елок продаются в Германии ежегодно. Около 10% импортируют из соседних стран: Дании, Австрии, Польши или Чехии. Большая часть деревьев поступает из специальных питомников, почти 15% — из лесных хозяйств. Но и эти деревья не срубают в диком лесу — их выращивают на специальных площадках, например, вдоль линий электропередачи или газопроводов в лесной зоне.

Только 1% всех елок, предназначенных для новогодних праздников, могут считаться "био", так как они растут в экологических условиях, без использования пестицидов, минеральных удобрений и регуляторов роста, сообщает сайт немецкой ассоциации "Робин Гуд", которая объединяет поставщиков зеленых красавиц.

"Мы констатируем рост продаж биоелок, хотя в целом объемы все еще незначительны", — говорит пресс-секретарь ассоциации Уте Бертранд, добавив, что еще шесть лет назад в Германии такие деревья продавали около 100 предприятий, сейчас — примерно 800. Число питомников, выращивающих биоелки, за это время удвоилось.

Цена биоелки на елочном базаре в Берлине выше, чем на традиционную, в среднем на 20%. Возможно, в этой связи большинство местных жителей, которых удалось опросить корреспонденту агентства, высказывались скорее скептически о новом предложении. Некоторые признали, что впервые услышали о биоелках в этом году в СМИ, но готовы платить "немного больше за экологически чистое дерево".

Еще один неожиданный аргумент в пользу биоелки — ими "можно безопасно кормить слонов в зоопарке", заявили опрошенные. Дело в том, что берлинский департамент по уборке города ежегодно собирает отслужившее свое елки. Часть из них идет в рацион животных, однако основное количество превращается в биомассу, которую используют для производства электричества на специальных электростанциях. Как сообщается на сайте департамента, энергии от этих 350 тысяч елок достаточно для обеспечения теплом и электричеством 500 домашних хозяйств в течение года.

Одна местная жительница одобрительно отозвалась об идее продавать елки в горшках, популярной несколько лет назад, когда деревья можно было сдать обратно в магазин или высаживать в грунт, однако этот проект "так и умер", главным образом потому, что не у всех берлинцев есть возможность высадить купленные елки.

"Нет никаких биоелок, поверьте, я работал в этой отрасли", — заявил житель Берлина Флориан.

По его словам, деревья растят на земле, в том числе на старых плантациях, которые годами обрабатывали пестицидами, и у производителей нет никакого интереса в том, чтобы заменять гектары земли на экологически чистую.

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