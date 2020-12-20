14:16 20 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Эмблема Службы внешней разведки Российской Федерации.

Российской СВР — сто лет: секретарь Совбеза поздравил сотрудников и ветеранов 

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
Получить короткую ссылку
3510
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/14/32958842.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201220/32958881/rossiyskoy-svr--sto-let-glava-sluzhby-pozdravil-sotrudnikov-i-veteranov.html

Усилия внешней разведки направлены на отстаивание внешнеполитических интересов России, укрепление ее промышленного и оборонного потенциала.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Каждая успешно проведенная операция Службы внешней разведки России обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, стабильность и развитие государства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в поздравлении сотрудникам и ветеранам СВР по случаю ее 100-летия.

"История нашего государства неразрывно связана с деятельностью специальных служб. Основываясь на легендарном опыте предыдущих поколений отечественных разведчиков, вы ежедневно проявляете талант, мужество и мастерство. Зачастую рискуя жизнью вдали от Родины, самоотверженно добываете ценнейшие сведения, необходимые для обеспечения национальной безопасности", — говорится в телеграмме Патрушева, которую приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

Усилия внешней разведки направлены на отстаивание внешнеполитических интересов России, укрепление ее промышленного и оборонного потенциала. СВР ограждает общество и государство от потенциальных внешних угроз, постоянно удерживая в фокусе внимания такие сферы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, пресечение каналов их финансирования, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения, добавил секретарь СБ.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Сергей Нарышкин: для СВР ЦРУ – главный оппонент

"Каждая успешно проведенная операция нашей разведки по-своему героически уникальна, а главное — она обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, суверенитет, общественно-политическую стабильность, экономическое развитие и научно-технический прогресс нашей страны", — отметил Патрушев.

"Поздравляю вас с вековым юбилеем Службы внешней разведки. Горжусь вашими успехами в работе на благо и процветание России", — написал секретарь СБ.

Патрушев пожелал личному составу СВР и ее ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых побед во славу Отечества.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Нарышкин: Запад на Белоруссии оттачивает методы "раскачивания" России
Нарышкин: терроризм служит инструментом борьбы за доминирование


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Полиция.
Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день
Протест в Риме.
Видео — Протест в Риме перешел в марш, а затем в столкновения с полицией
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться