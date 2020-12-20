К вакцинации россиян старше 60 лет реально приступить после выходных

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, клинические испытания вакцины среди людей старшего возраста подходят к концу. Ранее министр заявил, что власти планируют привить 60 процентов взрослых россиян.

Летом Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" разработки научного центра имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Это основной препарат для вакцинации.

Также Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону" центра "Вектор". По словам директора организации Рината Максютова, она подойдет для повторной вакцинации тех, кто уже получил "Спутник" или другой препарат.

Вакцинация началась в декабре, партии препарата "Спутник V" поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.

Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата категории будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova