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Вакцина против коронавируса.

К вакцинации россиян старше 60 лет реально приступить после выходных

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (157)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201220/32962590/k-vaktsinatsii-rossiyan-starshe-60-let-realno-pristupit-posle-vykhodnykh.html

Минздрав определился со сроками, поскольку клинические испытания иммунопрепарата среди людей данной возрастной категории подходят к концу.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, клинические испытания вакцины среди людей старшего возраста подходят к концу. Ранее министр заявил, что власти планируют привить 60 процентов взрослых россиян.

Летом Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" разработки научного центра имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Это основной препарат для вакцинации.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Также Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону" центра "Вектор". По словам директора организации Рината Максютова, она подойдет для повторной вакцинации тех, кто уже получил "Спутник" или другой препарат.

Вакцинация началась в декабре, партии препарата "Спутник V" поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.

Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата категории будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (157)

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