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Пока все спали: Британия в изоляции, бюджет на день и подорожание биткоина

© REUTERS / Toby Melville
Общество
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Канадские власти приняли решение с понедельника приостановить на 72 часа пассажирские авиарейсы из Великобритании из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Коронавирус.
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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"Учитывая большое количество случаев заражения вариантом вируса COVID-19, наблюдаемым в некоторых районах Великобритании, было принято решение приостановить въезд в Канаду всех коммерческих и частных пассажирских рейсов из Великобритании на 72 часа", - говорится в опубликованном пресс-релизе правительства Канады.

Все, кто в воскресенье прибыл в Канаду из Великобритании, должны пройти повторную проверку. Дополнительные меры в отношении этих граждан предусматривают тщательную проверку информации об их карантине после приезда. Кроме того, пассажиры, которые недавно прибыли из Соединенного Королевства, также получат дополнительные указания от правительства Канады.

В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Бюджет сроком на день

Палата представителей конгресса США приняла временный бюджет. Он будет действовать ровно один день, мера призвана не допустить в стране шатдауна — временного сокращения работы федеральных учреждений.

Избранный президент США Джо Байден выступает с речью в честь Дня благодарения в Уилмингтоне
© AFP 2020 / Chandan Khanna
И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш

Действующий президент Дональд Трамп подписал бюджет рано утром в понедельник. Дебаты по более долговременному бюджетному закону возобновятся также 21 декабря. Параллельно конгресс попытается окончательно согласовать детали 900-миллиардного пакета поддержки экономики.

По итогам голосования выборщиков, которое прошло 14 декабря, соперник Трампа Джо Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах.

Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена в соответствии с Конституцией США должна пройти 20 января.

Биткоин: обновлен исторический максимум

Более чем на 1,31% подорожал в воскресенье биткоин — стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 24 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд. Данные торгов изучил iz.ru.

Биткойн, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / geralt
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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.45 мск биткоин дорожал на 1,90% — до 24 204 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,59%, до 24 248 долларов.

В начале декабря биткоин ослабил свои позиции на мировых рынках и подешевел на 5%. На тот момент эксперты дали прогноз цены к уровню 16–17 тысяч долларов.

На долю биткоина приходится примерно 65,6% всего мирового рынка криптовалют.

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