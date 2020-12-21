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Вакцинация от коронавируса

Что нельзя делать после вакцинации от COVID-19 — ответ Роспотребнадзора

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (164)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201221/32964644/Chto-nelzya-delat-posle-vaktsinatsii-ot-COVID-19-otvet-Rospotrebnadzora.html

Какие правила нужно соблюдать тем, кто принял решение сделать прививку от коронавируса, подробно рассказало российское ведомство.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. После прививки от COVID-19 следует придерживаться некоторых обязательных правил. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию", - пояснили в ведомстве.

Поручение о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19 в начале декабря дал президент страны Владимир Путин. В первую очередь будут привиты те, кто входит в группу риска, — врачи, учителя и соцработники.

В РФ в настоящее время доступна вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ. Она была зарегистрирована в середине августа. Препарат создан на основе платформы вектора аденовируса человека. Он показал 95% эффективности по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.

В Москве с 4 декабря по согласованию с правительством столицы для обкатки механизма массовой вакцинации открылась электронная запись, чтобы прививки от коронавируса могли сделать работники сферы образования, здравоохранения, а также сотрудники городских служб. Позднее список тех, кому доступна вакцина, был расширен.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (164)


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