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Первая в мире вакцина от коронавируса

Производство вакцины "Спутник V" запущено в Казахстане

© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (164)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201221/32965220/proizvodstvo-vaktsiny-sputnik-v-zapuscheno-v-kazakhstane.html

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в понедельник посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. На Карагандинском фармацевтическом комплексе началось производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Пресс-служба правительства Казахстана сообщает, что таким образом реализуются ранее достигнутые договоренности между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и российским лидером Владимиром Путиным. 

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© Sputnik / Алексей Никольский
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В ходе визита на предприятие премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что массовая вакцинация населения республики произведенной в Казахстане вакциной "Спутник V" начнется в феврале 2021 года.

О том, что Казахстан совместно с Россией начнет производство вакцины от COVID-19, в ходе саммита глав государств СНГ 17 декабря заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сообщалось, что часть продукции ориентирована и на экспорт.

А в середине июня 2020 года казахский премьер Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности в Кордайском районе Жамбылской области. Строительные работы планируется завершить до конца года.

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Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами препарата являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований "Спутник V" в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины поступили от более чем 50 стран. Для поставок на зарубежные рынки она будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (164)

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