В Италии выявлен первый инфицированный новым штаммом COVID-19

Информацию Министерство здравоохранения Италии распространило накануне, подчеркнув, что сам зараженный и все, кто с ним контактировал, включая членов семьи, находятся в карантине.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Первый инфицированный новой разновидностью коронавируса, уже названной "британским", выявлен в Италии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет Sputnik Италия.

Как сообщается, геном вируса SARS-CoV-2 был выявлен медиками военного госпиталя Челио в Риме. Заразившийся прибыл в Италию из Великобритании рейсом, приземлившимся в римском аэропорту Фьюмичино. Все, кто контактировал с заболевшим, в том числе его близкие, были помещены в карантин и проходят все предусмотренные в таких случаях процедуры, уточнил Минздрав.

Италия вошла в число более чем 20 стран, которые прекратили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией после того как там был обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса.

В британском Минздраве сообщили, что новый штамм распространяется быстрее обычного и является доминирующим в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая модификация COVID-19 на 70 процентов заразнее, чем распространенный сейчас.

Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. Кроме Италии, наземное и воздушное сообщение с Британией также прервали Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия, Франция, Финляндия, Швеция, Хорватия и Дания. Греция ввела для прибывающих из Великобритании семидневный карантин, Кипр — двухнедельный, а Испания усилила контроль за прибывающими из этой страны.

Авиасообщение с Британией также прервали Турция, Швейцария, Канада, Израиль и Аргентина. Саудовская Аравия не только полностью закрыла свои границы на неделю, но и отменила все международные рейсы.

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