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Исследование под микроскопом, архивное фото.

В Италии выявлен первый инфицированный новым штаммом COVID-19

© Fotolia / Capifrutta
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (164)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201221/32967352/v-italy-vyyavlen-pervyy-infitsirovannyy-novym-shtammom-COVID-19.html

Информацию Министерство здравоохранения Италии распространило накануне, подчеркнув, что сам зараженный и все, кто с ним контактировал, включая членов семьи, находятся в карантине.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Первый инфицированный новой разновидностью коронавируса, уже названной "британским", выявлен в Италии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет Sputnik Италия.

Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Как сообщается, геном вируса SARS-CoV-2 был выявлен медиками военного госпиталя Челио в Риме. Заразившийся прибыл в Италию из Великобритании  рейсом, приземлившимся в римском аэропорту Фьюмичино. Все, кто контактировал с заболевшим, в том числе его близкие, были помещены в карантин и проходят все предусмотренные в таких случаях процедуры, уточнил Минздрав.

Италия вошла в число более чем 20 стран, которые прекратили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией после того как там был обнаружен новый, более заразный штамм коронавируса.

Самолеты в аэропорту Хитроу
© REUTERS / Toby Melville
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В британском Минздраве сообщили, что новый штамм распространяется быстрее обычного и является доминирующим в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая модификация  COVID-19 на 70 процентов заразнее, чем распространенный сейчас.

Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. Кроме Италии, наземное и воздушное сообщение с Британией также прервали Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия, Франция, Финляндия, Швеция, Хорватия и Дания. Греция ввела для прибывающих из Великобритании семидневный карантин, Кипр — двухнедельный, а Испания усилила контроль за прибывающими из  этой страны.

Авиасообщение с Британией также прервали Турция, Швейцария, Канада, Израиль и Аргентина. Саудовская Аравия не только полностью закрыла свои границы на неделю, но и отменила все международные рейсы.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (164)

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