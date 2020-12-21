13:49 21 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.62
Поиск
Выставка китайской каллиграфии и живописи в Москве, архивное фото

"Эпидемия" и "народ": в Китае выбрали иероглифы года

© Sputnik / Dmitry Sobiev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (171)
1810
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/15/32968099.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201221/32968277/epidemiya-i-narod-v-china-vybrali-ieroglify-goda.html

Поднебесная определилась: граждане страны выбрали иероглифы года по внутренней тематике — ожидаемо они связаны с пандемией.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Иероглифами 2020 года в Китайской Народной Республике стали "народ" и "эпидемия". "Победителей" определило ежегодное голосование, которое проводилось при поддержке Китайского государственного лингвистического центра мониторинга и исследований, пишет iz.ru.

Иероглиф «народ» (民 min) или "нация" выбрали победителем года по внутренней тематике. В 2020 году все жители Китая оказывали друг другу помощь, целый народ принимал участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, отмечает издание. А "эпидемия" (疫yi) оказался иероглифом года по международной тематике.

Уходящий год стал непростым в плане преодоления кризисов, а эпидемия коронавируса изменила привычный образ жизни людей во всем мире. Китайские исследователи отмечают, что фразами года в стране стали "борьба с бедностью" и "эпидемия коронавируса".

Иероглиф года выбрали недавно и в Японии: им стал "тесный" —   из-за рекомендаций избегать ограниченных пространств и скопления людей в связи с распространением коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (171)

По теме

ВОЗ — о новом штамме коронавируса: будем сообщать по мере поступления данных


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Полиция.
Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день
Итоги недели в одном видео: самые важные события, произошедшие в Молдове.
Чем запомнилась прошедшая неделя в Молдове: топ основных событий в видео
Расходы жителей стран Европы
Рейтинг расходов жителей стран Европы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться