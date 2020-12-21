"Эпидемия" и "народ": в Китае выбрали иероглифы года

Поднебесная определилась: граждане страны выбрали иероглифы года по внутренней тематике — ожидаемо они связаны с пандемией.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Иероглифами 2020 года в Китайской Народной Республике стали "народ" и "эпидемия". "Победителей" определило ежегодное голосование, которое проводилось при поддержке Китайского государственного лингвистического центра мониторинга и исследований, пишет iz.ru.

Иероглиф «народ» (民 min) или "нация" выбрали победителем года по внутренней тематике. В 2020 году все жители Китая оказывали друг другу помощь, целый народ принимал участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, отмечает издание. А "эпидемия" (疫yi) оказался иероглифом года по международной тематике.

Уходящий год стал непростым в плане преодоления кризисов, а эпидемия коронавируса изменила привычный образ жизни людей во всем мире. Китайские исследователи отмечают, что фразами года в стране стали "борьба с бедностью" и "эпидемия коронавируса".

Иероглиф года выбрали недавно и в Японии: им стал "тесный" — из-за рекомендаций избегать ограниченных пространств и скопления людей в связи с распространением коронавируса.

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