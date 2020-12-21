ВОЗ прокомментировала появление нового штамма коронавируса в Британии

Представитель Всемирной организации здравоохранения сообщила: пока нет никаких данных о том, что новый штамм коронавируса может влиять на тяжесть заболевания и смертность от него.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в распоряжении организации нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность. Пока что в ВОЗ поступила информация только о том, что он более заразен и распространяется быстрее уже известных штаммов, сообщает РИА Новости.

"Сейчас нет доказательств, нет достаточно данных, чтобы сказать, что он влияет на саму патогенность, на тяжелую заболеваемость, на смертность. Таких данных нет, этого сейчас не видно", – сказала Вуйнович.

Также организация не дает пока никаких жестких рекомендаций в связи с появлением нового штамма. В этой связи ВОЗ рекомендует каждому государству самостоятельно оценить риски и самим принимать решение о введении ограничений.

"Нет специальной рекомендации, закрывать границы или нет или по времени закрытия. Но эпидемические власти, здравоохранение каждой страны должно проанализировать риск завоза (нового штамма – прим. ред.) и принять свое индивидуальное решение", – заявила Вуйнович.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2.

В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее уже известного.

В ВОЗ также сообщили, что новый штамм коронавируса обнаружен в ЮАР, Австралии, Нидерландах, Дании и Италии. Многие страны закрывают с ними транспортное сообщение.

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