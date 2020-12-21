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Вакцинация добровольцев против COVID-19. Архивное фото.

Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник V" и планирует начало вакцинации

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (179)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201221/32972516/belarus--zaregistrirovala-vaktsinu-sputnik-v-i-planiruet-nachalo-vaktsinatsii.html

Белоруссия первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение вакцине "Спутник V", а уже в январе в стране начнется вакцинация российским препаратом против коронавируса.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В Белоруссии после выдачи российской вакцине от коронавируса "Спутник V" регистрационного удостоверения началась работа по локализации ее производства.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Производство вакцины "Спутник V" запущено в Казахстане

Отмечается, что мероприятия проводятся совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Ожидается, что уже в первом квартале 2021 года в Белоруссии будет производиться готовая вакцина, сообщает РИА Новости. В РФПИ также надеются, что начало производства "Спутник V" непосредственно в Белоруссии поможет увеличить охват населения вакцинацией.

"Регистрация вакцины в Белоруссии и локализация ее производства позволят значительно ускорить масштабы вакцинации населения и защитить здоровье граждан с помощью одной из наиболее эффективных вакцин, доступных в мире на сегодняшний день", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич выразил уверенность в том, что, вакцина российского производства безопасна и эффективна.

"По договоренностям двух глав государств мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V". Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было", — сообщил глава белорусского Минздрава.

Он также подтвердил, что уже в ближайшее время будет дан старт вакцинации населения Белоруссии. Причем проводить ее будут бесплатно.

"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", — цитирует Пиневича Sputnik Беларусь.

По словам белорусского министра, в первую очередь вакцинации будут подлежать медики, учителя, работники торговли и других сфер, работники которых вынуждены контактировать с большим числом людей.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (179)

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