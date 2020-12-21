Болгария закрыла границы для путешественников из Великобритании

О вводе новых ограничений на транспортное сообщение с Великобританией заявило посольство Молдовы в Софии.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. По приказу Министерства здравоохранения Болгарии в период с 21 декабря по 31 января запрещен доступ на территорию страны лиц, которые отправились в путь, имея начальным пунктом путешествия Великобританию.

Об этом заявило посольство Республики Молдова в Софии.

Под запрет не попадают болгарские граждане, лица, имеющие вид на жительство в Болгарии, и члены их семей.

Ранее авиасообщение с Великобританией прекратили Нидерланды, Бельгия, Германия, Австрия, Франция, Италия, Болгария, Ирландия, Эстония, Аргентина, Канада, Марокко, Финляндия, Латвия и Колумбия. Кроме того, Швейцария закрыла небо для Британии и ЮАР; Турция не принимает рейсы из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что изучает ситуацию в связи с обнаруженной в Великобритании мутацией коронавируса. По сообщению британских эпидемиологов, новая разновидность ковида на 70 процентов заранее, чем уже знакомый SARS-CoV-2. Однако предполагается, что эта мутация не приводит к более тяжелому течению болезни.

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