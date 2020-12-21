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Московский Кремль. Архивное фото.

В Кремле рассказали о рассекречивании архивов, кибератаках и ответе на санкции

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201221/32974605/v-kremlin-rasskazali-o-rassekrechivanii-arkhivov-kiberatakakh-i-otvete-na-sanktsii.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с представителями СМИ ответил на ряд актуальных вопросов.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В ответ на вопрос о том, насколько российский президент связывает открытие архивов и недопустимость искажения истории, представитель Кремля назвал очень важным постепенное рассекречивание фондов хранения, происходящее в России ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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"Это очень важно. И вы знаете, что последовательно и постепенно все больше и больше документов рассекречивается по мере того, как этот гриф теряет актуальность. Это происходит ежегодно", — заявил Песков.

Говоря о кибератаках, в участии в которых власти США обвиняют Россию, и о санкциях, которыми они грозят, он заявил, что все обвинения на эту тему голословны и являются продолжением слепой русофобии, сообщает РИА Новости.

"Мы заявляем об этом официально и решительно. Что касается каких-то действий США, действия США в последнее время малопрогнозируемы, поэтому мы ничего сказать не можем", — сказал Песков.

Не был обойден вниманием вопрос о санкции США против "Северного потока — 2".

Указатель с символикой компании Nord Stream 2
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
США будут вводить санкции до полной остановки проекта "Северный поток – 2"

"Это используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами. Давайте возьмем санкции против "Северного потока" – чистая совершенно гибридная война… которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", – прокомментировал пресс-секретарь президента России.

Лучшим ответом на введенные Соединенными Штатами санкции в отношении "Северного потока — 2", по мнению Пескова, будет завершение прокладки трубопровода.

"Вы знаете, наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которые находятся в русле финализации проекта "Северный поток – 2", — представитель Кремля.

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