17:00 21 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.62
Поиск
Самолет авиакомпании British Airways.

Россия в полночь приостановит авиасообщение с Великобританией

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (175)
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/15/32975346.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201221/32975460/russia-v-polnoch-priostanovit-aviasoobschenie-s-velikobritaniey.html

Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, будет действовать неделю.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Вирус
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
ВОЗ прокомментировала появление нового штамма коронавируса в Британии

Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря. Оно будет действовать неделю.

Накануне британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве в середине декабря новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%. В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.

"Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", — добавили в российском оперштабе.

Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.

В российских регионах организовали регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (175)

По теме

Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией: что надо знать


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дина Аверина (Россия) выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.
Фото — Лучшие спортивные мгновения за 2020 год в объективе Sputnik
Коронавирус мутирует. Помогут ли уже известные вакцины или нужны новые?
Видео — Предновогодняя мутация COVID: помогут ли уже известные вакцины?
Расходы жителей стран Европы
Рейтинг расходов жителей стран Европы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться