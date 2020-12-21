Россия в полночь приостановит авиасообщение с Великобританией

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря. Оно будет действовать неделю.

Накануне британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве в середине декабря новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%. В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.

"Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", — добавили в российском оперштабе.

Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.

В российских регионах организовали регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.

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