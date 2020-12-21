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Евгений Примаков.

Примаков: мы переживаем за события в странах бывшего СССР

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Молдова
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В понедельник Россотрудничество и его партнеры утвердили совместный план мероприятий за рубежом по формированию имиджа РФ.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Россотрудничество, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Росмолодежь подписали дорожную карту по реализации государственной национальной политики России.

Новый руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев.
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Андрей Муравьев - новый глава Россотрудничества в Молдове - справка

По словам руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, в 2021 году особое внимание будет уделяться странам ближнего зарубежья.

"В первую очередь будет уделяться внимание СНГ, ближнему зарубежью, пространству бывшего Советского Союза. Это страны, с которыми нас связывала общая историческая судьба. Мы не испытываем никакого равнодушия. Переживаем всему, что там происходит. Более того, это отражено в концепции внешней политики России, в ее приоритетах. Конечно, ближнее зарубежье в первую очередь", — сказал Примаков.

Документ разработан по инициативе Россотрудничества на основе Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

"На фоне проявившихся во многих странах мира неурегулированных проблем межэтнического характера подход России в сфере укрепления межнационального мира и согласия становится особо актуальным", — считает глава ФАДН Игорь Баринов.

Агентства намерены организовать различные мероприятия за рубежом, которые сформируют имидж России как многонационального и поликонфессионального государства. В плане в том числе предусмотрены мероприятия по продвижению за рубежом российского этнотуризма и народно-художественных промыслов.

Евгений Примаков.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Для нас это очень важно с точки зрения международного молодежного сотрудничества. Можно долго пытаться запрещать молодежи общаться, но, как показывает практика конкретных мероприятий, например Всемирный фестиваль молодежи и студентов, это сделать невозможно. Такого рода международное общение — прямой путь к сердцу наших сверстников за рубежом", — отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Совместные мероприятия станут и подготовкой ко Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится в России в 2022 году при поддержке ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентского союза и Альянса цивилизаций ООН.

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