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Проект #СтраницыПобеды.

Проект RT, посвященный 75-летию Победы, завоевал золото Epica Awards

Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (481)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201221/32979680/proekt-rt-posvyaschennyy-75-letiyu-pobedy-zavoeval-zoloto-epica-awards.html

Масштабная работа #СтраницыПобеды удостоена высшей оценки, у телеканала также есть две награды в других номинациях.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, получил золотую награду престижной международной премии в области рекламы и маркетинга Epica Awards.

Всего же у телеканала три награды, сообщает RT.

В категории "Графический дизайн" золото досталось проекту "Бесконечное письмо" в Instagram. Он был создан в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым. В основе проекта – сочетание строк из фронтовых писем времен Великой Отечественной с иллюстрациями на их основе.

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Публикация от #СтраницыПобеды (@pobeda.page)

Серебро в категории "Медиа" получил документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", рассказывающий об освобождении советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Еще одну награду, на этот раз бронзовую, в категории "Виртуальная реальность / дополненная реальность" (VR/AR), получила видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации", которая представляет собой галерею детских рисунков военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

#СтраницыПобеды реализованы на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Проект уже получил международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.

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Тема:
Наследники великой Победы (481)

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