Путин исполнил мечту мальчика и ответил на вопрос о своем новогоднем желании

Вечер сегодняшнего дня российский лидер посвятил общению с детьми, некоторые диалоги оказались для него сюрпризом.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поделился своим новогодним желанием - чтобы все были здоровы.

Глава государства в понедельник вечером вышел на лед на Красной площади, чтобы исполнить желание мальчика Димы из Челябинска, загадавшего сыграть в хоккей у стен Кремля.

После хоккейной тренировки, уже прощаясь, маленькая девочка спросила Путина, что он загадал на Новый год. Глава государства сначала ответил, что пока не придумал, но быстро сориентировался.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova