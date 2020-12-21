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Владимир Путин во время встречи с 9-летним участником Всероссийской акции Ёлка желаний благотворительного проекта Мечтай со мной Дмитрием Ащепковым.

Путин исполнил мечту мальчика и ответил на вопрос о своем новогоднем желании

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Молдова
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Вечер сегодняшнего дня российский лидер посвятил общению с детьми, некоторые диалоги оказались для него сюрпризом.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поделился своим новогодним желанием - чтобы все были здоровы.
Глава государства в понедельник вечером вышел на лед на Красной площади, чтобы исполнить желание мальчика Димы из Челябинска, загадавшего сыграть в хоккей у стен Кремля.

После хоккейной тренировки, уже прощаясь, маленькая девочка спросила Путина, что он загадал на Новый год. Глава государства сначала ответил, что пока не придумал, но быстро сориентировался.

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