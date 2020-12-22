Ученые рассказали, что известно о новом британском коронавирусе

Британские ученые заявляют, что новый штамм коронавируса может быть намного заразнее обычного, но доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации пока нет, что позволяет говорить о его нейтральном характере.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко стал распространяться с середины ноября, сообщила в воскресенье Служба общественного здравоохранения Англии.

Однако на сегодняшний день нет данных, способных подтвердить более высокую опасность с точки зрения смертности, которую может принести новая мутация коронавируса.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что и повышенная заразность нового штамма требует дополнительных доказательств.

"Все мутации, а их было порядка трех процентов в геноме коронавируса, либо не закрепились, либо не влияют на распространение инфекции, а самое главное — на утяжеление течения заболевания", — пояснил он в эфире канала "Россия 24".

Горелов также заявил, что Роспотребнадзор пристально следит за штаммами коронавируса, появляющимися в Российской Федерации, для чего на территории страны развернуто более 100 лабораторий.

"Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать. И это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер и имеет прежде всего эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма", — заявил Горелов.

В то же время создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" утверждают, что разработанный ими препарат будет эффективен не только против выявленной в Британии мутации коронавируса, но и к другими его штаммам.

Тем не менее ряд стран уже объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В России ограничение вступит с полуночи 22 декабря и продлится неделю. Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи 23 декабря.

Причем подобные меры вводятся не только по отношению к Великобритании. Несколько стран объявили также о временном прекращении полетов в ЮАР, где, по данным ВОЗ, также зафиксировано появление нового штамма коронавируса, не связанного с британским.

Не исключено, что новые варианты коронавируса будут появляться и далее. Сейчас же ученым необходимо узнать, почему у нового штамма усилилась заразность, оценить возрастное распределение инфицированных и смертность. Также предстоит установить, не изменятся ли антигены, чтобы понять, как новый вирус будет взаимодействовать с вакцинами.

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