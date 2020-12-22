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Предупреждение закрытии французской границы на въезде в порт Дувр в Кенте на юго-востоке Англии

Пока все спали: Британия без почты, инаугурация для Трампа и прогноз ЕК

© AFP 2020 / William Edwards
Общество
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Из-за транспортного кризиса в Британии, поводом для которого послужило обнаружение в этой стране нового штамма коронавируса, почта страны на время перестала принимать посылки и письма в Европу.

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© Video : Ruptly / Medrxiv.org / US Department of defense
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"Королевская почта временно приостановила всю работу по европейскому направлению, за исключением Ирландии. Мы постоянно следим за ситуацией. Клиенты должны проверять наш сайт, где мы будем регулярно публиковать обновления", - говорится в сообщении, размещенном на сайте почтовой службы.

Те почтовые отправления, что уже поступили, останутся на хранении, пока не появится возможность их отправить адресатам. Как сообщает РИА Новости, известие о приостановке работы по европейскому направлению станет очередной неприятной новостью для многих жителей Великобритании, которые не могут встретить Рождество с семьями и надеялись порадовать родных подарками.

Почтовая служба также информирует, что доставка посылок и писем в Канаду и Турцию осуществляется медленнее обычного из-за малого количества авиарейсов.

В минувшую субботу стало известно, что новый, более заразный, тип коронавируса теперь превалирует в Лондоне и на юго-востоке Англии, в связи с чем в этих регионах вводится, по сути, новый локдаун. После этого более двух десятков стран приостановило транспортное сообщение с Британией, и список этих государств растет.

"Онлайн-инаугурация" для Трампа

Джо Байден.
© AP Photo / Andrew Harnik
"Янки, смотрите церемонию онлайн": инаугурация Байдена будет "пандемической"
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа не сдаются и намерены провести альтернативную "онлайн-инаугурацию" для политика в день, когда присягу примет победивший на ноябрьских выборах Джо Байден.

На странице мероприятия в Facebook указано, что оно пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья США - это около 19.00 по кишиневскому времени. Мероприятие организует группа сторонников Трампа - около 325 тысяч человек, она не связана с какой-либо формальной организацией. О желании принять участие в мероприятии заявили 62 тысячи человек, пишет РИА Новости.

В соцсети было размещено напоминание, что "избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден".

Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков: он набрал 306 голосов при необходимых для победы 270. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена в соответствии с Конституцией США должна пройти 20 января.

Президентские выборы в США 2020
© Sputnik
LIVE - Президентские выборы в США: ход и итоги голосования

Дональд Трамп, между тем, поражения так и не признал, продолжая оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков - результаты также направят в конгресс.

Когда пандемию возьмут под контроль: мнение ЕК

В Европе пандемию коронавируса смогут взять под контроль, ориентировочно, к концу 2021 года. Однако все будет зависеть в том числе от темпов вакцинации. Об этом говорится в материалах Еврокомиссии, пишет РИА Новости.

Вакцинация добровольцев против COVID-19. Архивное фото.
© Sputnik / Владимир Песня
Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник V" и планирует начало вакцинации

ЕК уточняет, что победить инфекцию удастся, если около 70% населения получат защиту к вирусу, например, после прививки от COVID-19.

"В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем", — считают в ЕК.

В понедельник Еврокомиссия допустила на рынок ЕС  вакцину против коронавируса от Pfizer/BioNTech. Власти ЕС могут в ближайшие время одобрить новые препараты, если они окажутся безопасными и эффективными. Так заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 77,3 миллиона зараженных, более 1,7 миллиона человек умерли. 

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