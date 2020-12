Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Прием заявок молодых фоторепортеров со всего мира по традиции открылся в день рождения специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", в память о котором назван конкурс.

Профессиональные фотографы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. В конкурсе участвуют серии и одиночные фотографии в четырех номинациях - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2021 года включительно.

Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.

Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках - выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.

Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2021: "Запускать очередной год нашего конкурса - для нас это всегда выброс профессионального адреналина. Это радостное предощущение новых работ, новых имен, новых открытий. В этом году старт конкурса в таких нелегких для всего мира условиях - в условиях пандемии COVID-19 - еще и символичен. Новые обстоятельства жизни могут менять привычки, диктовать новые реалии работы, но они не могут изменить базовые ценности - профессионализм, желание творить, делиться своими идеями и видением мира с потенциальным зрителем. У нашего конкурса все по плану. Уверены, что и у наших участников так же. Мы верим и ждем от них новые работы, новые ракурсы, новые темы. И, конечно же, желаем им удачи и победы!".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2020 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообществ. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная Шанхайская медиагруппа, интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира - Международный комитет Красного Креста.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2020 году генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

