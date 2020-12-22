Видео - Джо Байден привился от коронавируса

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Первую из двух доз вакцины от коронавируса компании Pfizer-BioNTech избранному президенту США Джо Байдену ввели в понедельник в клинике ChristianaCare в штате Делавэр. Процесс транслировали американские телеканалы.
WATCH: President-elect Biden receives Covid-19 vaccine. pic.twitter.com/FHtA9QZze8— NBC News (@NBCNews) December 21, 2020
"Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию", - завил после вакцинации 78-летний политик.
Байдена сопровождала его супруга Джилл, ей также сделали прививку.
Избранный президент США похвалил вакцину, подчеркнув ее эффективность против коронавируса, однако сообщил, что противодействие распространению инфекции в стране "займет время".
В настоящее время запуск вакцины Pfizer и Moderna находится на начальной стадии. Оба препарата, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, показали более 94% эффективности, но требуют второй дозы, чтобы защитить от заражения.
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