Видео - Джо Байден привился от коронавируса

Избранный президент США получил вакцину после того, как это сделали другие высокопоставленные чиновники: вице-президент Майк Пенс и главный хирург Джером Адамс.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Первую из двух доз вакцины от коронавируса компании Pfizer-BioNTech избранному президенту США Джо Байдену ввели в понедельник в клинике ChristianaCare в штате Делавэр. Процесс транслировали американские телеканалы.

​"Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию", - завил после вакцинации 78-летний политик.

Байдена сопровождала его супруга Джилл, ей также сделали прививку.

Избранный президент США похвалил вакцину, подчеркнув ее эффективность против коронавируса, однако сообщил, что противодействие распространению инфекции в стране "займет время".

В настоящее время запуск вакцины Pfizer и Moderna находится на начальной стадии. Оба препарата, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, показали более 94% эффективности, но требуют второй дозы, чтобы защитить от заражения.

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