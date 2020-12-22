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Избранный президент США Джо Байден во время вакцинации от COVID-19

Видео - Джо Байден привился от коронавируса

© REUTERS / Leah Millis
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (182)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201222/32984541/video-dzho-biden-privilsya-ot-koronavirusa.html

Избранный президент США получил вакцину после того, как это сделали другие высокопоставленные чиновники: вице-президент Майк Пенс и главный хирург Джером Адамс.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Первую из двух доз вакцины от коронавируса компании Pfizer-BioNTech избранному президенту США Джо Байдену ввели в понедельник в клинике ChristianaCare в штате Делавэр. Процесс транслировали американские телеканалы.

​"Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию", - завил после вакцинации 78-летний политик.

Байдена сопровождала его супруга Джилл, ей также сделали прививку.

Избранный президент США похвалил вакцину, подчеркнув ее эффективность против коронавируса, однако сообщил, что противодействие распространению инфекции в стране "займет время".   

В настоящее время запуск вакцины Pfizer и Moderna находится на начальной стадии. Оба препарата, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, показали более 94% эффективности, но требуют второй дозы, чтобы защитить от заражения.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (182)

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