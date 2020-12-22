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Вакцина Гам-КОВИД-Вак

"Спутник V" в Казахстане могут зарегистрировать к началу февраля

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (185)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201222/32984780/sputnik-v--v-kazakhstane-mogut-zaregistrirovat-do-12-fevralya.html

Казахстан, вслед за Белоруссией, намерен зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Российскую вакцину "Спутник V", производство которой накануне началось на базе фармацевтического комплекса в Караганде, Казахстан планирует зарегистрировать  до 12 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Старт производству "Спутник V" в Казахстане был дан в понедельник, опытная партия в объеме 6 тысяч доз уже отправлена в Россию для проверки качества. Республика планирует начать массовую вакцинацию препаратом в феврале 2021 года.

Контроль качества вакцина пройдет с 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года, и если результат будет успешным, республика планирует зарегистрировать "Спутник V" с 26 января по 11 февраля 2021 года.

"Мы планируем завершить регистрацию произведенной на нашей площадке вакцины и передать первую партию в РФПИ до 12 февраля 2021. Владельцем продукции и поставщиком вакцины Единому Дистрибьютеру ТОО "СК-Фармация" является Российский Фонд прямых инвестиций", - сообщил генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон, слова которого приводит пресс-служба.

Сообщается, что в феврале будущего года Казахстан планирует произвести 80 тысяч доз вакцины, в марте – 150 тысяч доз, а с апреля объемы будут доведены до 600 тысяч доз. В минздраве республики сообщили, что, по предварительной информации, для иммунизации 20% населения необходимо от 6 миллионов и до 20 миллионов доз для 50% населения с учетом двукратного графика иммунизации. Окончательные данные по потребности в вакцине формируются. В настоящее время министерство здравоохранения готовит план по организации и проведению вакцинации против COVID-19. 

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (185)

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