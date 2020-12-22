Хабиб, Путин и вакцина: в России названы самые значимые люди и события года

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги уходящего года и рассказал, какие события и люди, по мнению россиян, играли определяющую роль в 2020-м.

Политиком года в России стал президент страны. Его имя назвали 38% опрошенных. В первую пятерку также вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин (17%), глава Минобороны страны Сергей Шойгу (15%), глава МИД РФ Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%).

В рейтинге актеров года лидером стал Константин Хабенский (5%), на второй позиции расположился Александр Петров (4%), на третьей – Сергей Безруков (3%).

Звание спортсмена года в России, как считают граждане, заслуживает борец ММА Хабиб Нурмагомедов (10%), за ним следует Артем Дзюба (8%).

© Video : youtube / Farid Muslimov / Ruptly / youtube / UFC Russia / instagram / khabib_nurmagomedov / youtube / Omar abu Haydar / vk / teamkhabib / youtube / Khabib Nurmagomedov / instagram / jonnybones / ufc.com / twitter / @JonnyBones Видео - Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру

Среди музыкантов лидером стал Филипп Киркоров (6%), в тройку также вошли Николай Басков и Денис Мацуев (по 4% соответственно).

Журналистом года респонденты выбрали Владимира Соловьева (6%), второе место поделили Юрий Дудь, Ольга Скабеева, Владимир Познер и Алексей Пивоваров (по 2% соответственно).

Также был назван писатель года, им, по мнению респондентов ВЦИОМ, стал Захар Прилепин, его отметили 3% опрошенных, на втором месте – Борис Акунин (2%).

Главной победой в 2020 году жители России назвали изобретение вакцины от коронавируса (10%). Также в числе громких побед 2020 года – мирное урегулирование проблемы в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%).

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В рейтинге художественных фильмов лидерами стали ленты российского производства. По мнению опрошенных, "Т-34" и "Холоп" – лучшие фильмы 2020 года (по 3% соответственно), также респонденты называли киноленту "Джентльмены" Гая Ричи и "Движение вверх" (по 2% соответственно).

В рейтинге российских сериалов победителем был назван "Пес" (6%), второе место поделили "Тайны следствия", "След" и "Грозный" (по 3% соответственно), на третьей позиции – "Морские дьяволы" (2%).

Опрос проходил в ноябре-декабре 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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