Названа причина обрушения моста Моранди в Генуе

Специалисты установили, что послужило причиной трагедии, которая произошла в Италии в августе 2018 года.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Обрушение моста Моранди, которое произошло два года назад и унесло жизни 43 человек, было вызвано "коррозией верхней части анкерной тяги". Отчет экспертов цитирует Sputnik Италия.

Иными словами, конструкция не выдержала, так как металлические части подверглись разрушению. Как отмечает источник, процесс начался уже в первые годы эксплуатации моста и длился вплоть до момента обрушения.

Если бы проводились своевременные проверки и техническое обслуживание, с большой вероятностью они предотвратили бы трагедию.

Трагедия моста Моранди

Мост, построенный в 1960-х годах и связывавший Лигурийское побережье с Генуей, обрушился во вторник, 14 августа 2018 года, в условиях сильного ливня.

Этим путепроводом ежедневно пользовались не только местные жители, но и транзитный транспорт.

Машины, находившиеся во время катастрофы на обрушившемся участке моста, упали вниз с 70-метровой высоты, часть обломков рухнула на расположенные внизу жилые дома.

Трагедия унесла жизни 43 человек, в том числе двух наших соотечественников: один из них погиб, а второй получил многочисленные травмы.

Через год после трагедии конструкцию было решено снести.

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