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Обрушение автомобильного моста Моранди в Генуе, архивное фото

Названа причина обрушения моста Моранди в Генуе

© Sputnik / Carlo Alberto Alessi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201222/32986620/nazvana-prichina-obrusheniya-mosta-morandi-v-genue.html

Специалисты установили, что послужило причиной трагедии, которая произошла в Италии в августе 2018 года.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Обрушение моста Моранди, которое произошло два года назад и унесло жизни 43 человек, было вызвано "коррозией верхней части анкерной тяги". Отчет экспертов цитирует Sputnik Италия.

© Ruptly
Генуя: мост Моранди ушел в мир недобрых воспоминаний - видео

Иными словами, конструкция не выдержала, так как металлические части подверглись разрушению. Как отмечает источник, процесс начался уже в первые годы эксплуатации моста и длился вплоть до момента обрушения. 

Если бы проводились своевременные проверки и техническое обслуживание, с большой вероятностью они предотвратили бы трагедию.

Трагедия моста Моранди

Мост, построенный в 1960-х годах и связывавший Лигурийское побережье с Генуей, обрушился во вторник, 14 августа 2018 года, в условиях сильного ливня.

Евгений Бабин и Наталья Елина
© Photo : Facebook / Nataliya Yelina
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Этим путепроводом ежедневно пользовались не только местные жители, но и транзитный транспорт.

Машины, находившиеся во время катастрофы на обрушившемся участке моста, упали вниз с 70-метровой высоты, часть обломков рухнула на расположенные внизу жилые дома.

Трагедия унесла жизни 43 человек, в том числе двух наших соотечественников: один из них погиб, а второй получил многочисленные травмы.

Через год после трагедии конструкцию было решено снести.

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