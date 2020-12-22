Возвращение вытрезвителей в России: комментарий Онищенко

По его мнению, следующим этапом в антиалкогольной борьбе будет восстановление системы лечебно-трудовых профилакториев.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Говорит Москва" поддержал принятие закона о вытрезвителях и высказал мнение.

Он напомнил, что в год на человека в России приходится более десяти литров выпитого алкоголя. Кроме того, каждую зиму в состоянии алкогольного опьянения замерзает до десяти тысяч человек.

"Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали", — пояснил депутат.

Он также выступил против содержания вытрезвителей за счет бюджета, предложив заниматься этим бизнесу. Иначе, как считает Онищенко, деньги начнут забирать у учителей, врачей и многодетных семей.

"Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу", — заключил он.

Коме того, по мнению Онищенко, также следует восстановить систему лечебно-трудовых профилакториев.

Сегодня Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в стране. В прошлом году документ одобрили в первом чтении. Вытрезвители, как отмечается, будут создавать на основе соглашений о муниципально-частном и государственно-частном партнерстве. Позднее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших", чтобы избавиться от негативной коннотации. Он также поддержал принятие закона.

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