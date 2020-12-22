Популярный журнал "Огонек": пока — в виртуал

Еще в конце октября нынешние владельцы издания, которому 121 год, опровергали слухи, о том, что его выпуск может быть прекращен.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Вышедший в понедельник "Огонек" будет последним бумажным выпуском издания, на следующей неделе журнал выйдет онлайн, а дальнейшая его судьба неизвестна, соответствующее сообщение опубликовано на сайте "Коммерсанта", владеющего журналом.

"Огонек", который вышел в этот понедельник,— уникальный. Это последний "бумажный" номер, который выпустила редакция в ее нынешнем составе с 2009 года,— с тех пор, как "Огонек" купил издательский дом "Коммерсантъ" по решению своего владельца. Выйдет, правда, еще один номер на следующей неделе — последний уже онлайн, но что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год,— интрига", — говорится на сайте.

Сотрудников "Огонька", как следует из материала сайта, известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры" ИД.

"Напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД "Коммерсантъ" места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый. За предоставленный приют и проявленную за минувшие годы "совместного проживания" заботу искренне благодарим", — указано на сайте.

В конце октября Telegram-канал "Brief@незыгарь уже сообщал, что ИД "Коммерсант" якобы перестанет выпускать "Огонек". Однако тогда ни главный редактор и генеральный директор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, ни главный редактор самого "Огонька" Сергей Агафонов в разговоре с РИА Новости эту информацию не подтвердили.

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