COVID-19 покоряет последний континент: инфицированные выявлены в Антарктиде

Вспышка заболевания произошла на одной из научно-исследовательских баз, работающих на южной ледовой шапке Земли.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Коронавирус выявили у 36 человек, работающих на чилийской станции Bernardo O’Higgins Riquelme, сообщает РИА Новости.

При этом Вооруженные силы южно-американской страны заявили, что 26 человек из заразившихся — военные, входящие в личный состав миссии на базе. Еще десять человек — служащие компании-подрядчика, которая проводит на станции плановые работы.

После выявления первых симптомов всех заразившихся эвакуировали, а помещения станции продезинфицировали.

Предполагают, что источником заражения на станции мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС Sargento Aldea, на борту которого еще 17 декабря ввели профилактический карантин после выявления трех случаев COVID-19 среди летного состава. Судно посещало базу Bernardo O’Higgins Riquelme с 27 ноября по 10 декабря.

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