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Антарктида, фото из архива.

COVID-19 покоряет последний континент: инфицированные выявлены в Антарктиде

© Sputnik / V. Chistyakov
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (191)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201222/32990785/v-antarktide-vyyavili-pervyy-sluchay-covid-19.html

Вспышка заболевания произошла на одной из научно-исследовательских баз, работающих на южной ледовой шапке Земли.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik.  Коронавирус выявили у 36 человек, работающих на чилийской станции Bernardo O’Higgins Riquelme, сообщает РИА Новости.

Вирус
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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При этом Вооруженные силы южно-американской страны заявили, что 26 человек из заразившихся — военные, входящие в личный состав миссии на базе. Еще десять человек — служащие компании-подрядчика, которая проводит на станции плановые работы.

После выявления первых симптомов всех заразившихся эвакуировали, а помещения станции продезинфицировали.

Предполагают, что источником заражения на станции мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС Sargento Aldea, на борту которого еще 17 декабря ввели профилактический карантин после выявления трех случаев COVID-19 среди летного состава. Судно посещало базу Bernardo O’Higgins Riquelme с 27 ноября по 10 декабря.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (191)

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