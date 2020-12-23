Пока все спали: нападение на депутата, елка из ламп и новый штамм COVID-19

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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. На депутата парламента Евгения Никифорчука напали: все произошло возле офиса телеканала, куда народный избранник прибыл для участия в передаче.

Информацию об инциденте сообщил на своей странице в Facebook журналист Георге Гонца. По его словам, в депутата бросили вещество синего цвета. Позже и сам депутат подтвердил факт нападения.

Никифорчук в августе был исключен из фракции ДПМ. До 2010 года он работал в аппарате ЦК ПКРМ, затем ушел в партию Moldova Unită, которую возглавлял с нынешним судьей КС Владимиром Цурканом, после вступил в ДПМ, в 2014 году вошел в парламент по одномандатному округу.

Деревянный гаишник

В городе Азов Ростовской области появился необычный памятник: фигурка сотрудника ГАИ, который, надув щеки, свистит в свисток и жезлом останавливает автомобиль. Как пишет РИА Новости, памятник изготовлен из дерева и установлен возле здания местной Госавтоинспекции.

Представитель управления ГИБДД по региону рассказал корреспонденту агентства, что возле здания ГАИ в Азове находилось большое старое дерево, которое было решено спилить из соображений безопасности.

"Народные умельцы, которые работают по дереву, предложили установить на его месте памятник гаишнику", - рассказал он.

Собеседник агентства уточнил: пень от старого дерева послужил постаментом, из другого дерева мастера вырезали фигуру сотрудника Госавтоинспекции. Внешний вид и основную идею разрабатывали вместе с полицейскими.

"Получился сотрудник ГАИ, который свистит в свисток и держит в руке жезл", - отметил представитель управления ГИБДД. Он уточнил, что деревянную фигуру изготовили и установили бесплатно.

Ламповая елка в Эстонии

Уже второй год жители эстонского городка Вильянди любуются на две рождественские елки: традиционную и необычную, из старых дорожных фонарей.

Впервые дизайнерская елка украсила город в 2018 году. В то время местные власти меняли уличное освещение и автору проекта Тоомасу Порро пришла в голову идея: почему бы не использовать старые советские лампы для инсталляции?

Из-за интересной формы фонарей из них было решено сделать новогоднюю ель. Автор проекта рассказывает, что на создание светящейся елки ушло 77 уличных ламп, которые освещали город в течение 40 лет.

Все элементы конструкции, которые морально устарели и расходовали слишком много электроэнергии, заменили на новые, энергосберегающие.

"Корона" прирастает новыми штаммами

Еще одни разновидности коронавируса обнаружили ученые Эквадора. Один из штаммов мог повлиять на рост числа заболеваний в стране, однако они не имеют ничего общего с той модификацией коронавируса, что обнаружили в Великобритании.

Информацию СМИ предоставил Университет Эспириту Санто. Как пишет РИА Новости, определить тип штамма вируса ученые смогли, сохранив генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны.

"Был выявлен новый вариант SARS-CoV-2, есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте заразности вируса. Ни одна из последовательностей изученных вирусов не показывает генетическую вариацию вируса Англии", - отмечают ученые.

Две другие разновидности, выявленные в Эквадоре, появились, как сообщается, между июлем и ноябрем.

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