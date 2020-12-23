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Специалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе

В Минобороны России рассказали о ходе разминирования в Нагорном Карабахе

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Sputnik Молдова
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Обнаружено и обезврежено более восьми тысяч взрывоопасных предметов, большинство из них вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. На сегодняшний день инженерные подразделения миротворческих сил России разминировали 260 гектаров территории в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тысячи взрывоопасных предметов", – цитирует релиз ведомства РИА Новости.

"Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", – добавляется в сообщении.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ
© Sputnik / Максим Блинов
В Нагорном Карабахе продолжается операция по разминированию

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. До первой декады ноября предпринимались безуспешные попытки остановить кровопролитие.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление, которое предусматривало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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