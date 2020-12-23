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Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова.

В вузах России увеличат количество бюджетных мест для иностранных студентов

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201223/33002351/v-vuzakh-russia-uvelichat-kolichestvo-byudzhetnykh-mest-dlya-inostrannykh-studentov.html

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновленные квоты на бесплатное образование для иностранцев в России.

Логотип Россотрудничества.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Квоты, гранты и стипендии: что получат иностранные студенты в России
КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Количество иностранных студентов в российских вузах и колледжах в 2021 году составит 18 тысяч человек.

Отметим, что с 2013 года квота для таких абитуриентов составляла 15 тысяч.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Установить, что квота на образование в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства... получаемое в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает в 2021 году 18 тысяч человек", – говорится в документе.

В дальнейшем возможности иностранных граждан получить высшее, среднее и дополнительное профессиональное образование за счет бюджета в России будут расширяться, сообщает Российская газета. В 2022 году квота для иностранных студентов составит 23 тысячи человек, а начиная с 2023 года – 30 тысяч.

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