В вузах России увеличат количество бюджетных мест для иностранных студентов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновленные квоты на бесплатное образование для иностранцев в России.

© Sputnik / Miroslav Rotari Квоты, гранты и стипендии: что получат иностранные студенты в России Количество иностранных студентов в российских вузах и колледжах в 2021 году составит 18 тысяч человек.

Отметим, что с 2013 года квота для таких абитуриентов составляла 15 тысяч.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Установить, что квота на образование в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства... получаемое в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает в 2021 году 18 тысяч человек", – говорится в документе.

В дальнейшем возможности иностранных граждан получить высшее, среднее и дополнительное профессиональное образование за счет бюджета в России будут расширяться, сообщает Российская газета. В 2022 году квота для иностранных студентов составит 23 тысячи человек, а начиная с 2023 года – 30 тысяч.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova